Es tut sich was in der Waldsiedlung in Speyer-Nord. Der Weg zur Aufwertung ist lang, aber nun getaktet: 2024 soll entschieden werden.

Mit einem Projekt der Technischen Universität Kaiserslautern 2020 fing alles an. Studierende erforschten die Möglichkeiten, die im Quartier stecken. Klausurtagungen mit Fach- und politischen Vertretern sowie ein Sanierungskonzept folgten. Modernisierungen im Bestand laufen bereits, was für den Träger – die städtische Gewo Wohnen GmbH – einen Finanzeinsatz in Höhe von mehreren Millionen Euro pro Jahr bedeutet.

Unternehmensvertreter stellten nun dem städtischen Gestaltungsbeirat das geplante Beteiligungskonzept vor. In dieses integriert werden sollen Bürger und Multiplikatoren. Eingeteilt wird es in Themenbereiche wie „Freiräume“ oder „Zusammenleben“. Kinder und Jugendliche, so der Ansatz, sollen ebenso mitwirken wie Erwachsene jeden Alters.

Neubauten im Eibenweg

Laut Gewo-Geschäftsführer Oliver Hanneder sollen Schwerpunkte unter anderem auf kultureller, sozialer und verkehrstechnischer Schiene liegen. Klimafreundliche Mobilität spielt ebenfalls eine Rolle. Mit einer neuen Schnellladestation für E-Fahrzeuge im Fliederweg sei dabei ein Anfang gemacht.

Mit der Aufwertung soll auch neuer Wohnraum entstehen. Öffentlich hat die Gewo bisher nur Pläne für den Eibenweg 2-4 und 6-8 vorgestellt: Vier Häuser und 21 Garagen sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Im Gestaltungsbeirat wurde ein konkreter Neugestaltungsplan als „erste Idee“ vorgestellt. Zu diesem gehören vier sogenannte Punkthäuser mit 56 Wohneinheiten auf 3788 Quadratmetern und zwei Mehrfamilienhäuser mit 48 Wohneinheiten auf 3712 Quadratmetern. Der grüne Charakter solle erhalten bleiben.