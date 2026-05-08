In Waldsee wird es eine weitere Hausarztpraxis geben: Zwei Allgemeinmediziner aus Neuhofen ziehen mit ihrer Praxis in die Räume der heutigen Kleiderkammer.

Nach Angaben von Ortsbürgermeister Claudia Klein (CDU) sind dem umfangreiche und konstruktive Verhandlungen vorausgegangen. Die Ortsgemeinde stellt die Räumlichkeiten – rund 328 Quadratmeter – in dem Gebäude in der Franz-Schubert-Straße (ehemaliger Wasgau-Markt) zur Verfügung. Die Allgemeinmediziner Dr. Silke Rehbein-Weber und Dr. Konstantin Kiritsis, die ihre Praxis noch in Neuhofen haben, ziehen als Mieter ein. Der Mietvertrag sei in der vergangenen Woche unterzeichnet worden, informiert Klein.

Der Ortsbürgermeisterin war es ein Anliegen, „eine weitere Hausarztpraxis nach Waldsee zu holen“, um die ärztliche Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort für die Zukunft zu sichern. Der Mietvertrag sei auf 20 Jahre ausgelegt – mit einer Option auf Verlängerung. Bevor Rehbein-Weber und Kiritsis einziehen können, sind umfangreiche Umbau- und Ausbauarbeiten notwendig. Die Investitionskosten sollen sich laut Klein durch die Mietzahlungen amortisieren. Die Höhe der Kosten stehe endgültig fest, wenn die Planungsleistungen sowie die Arbeiten vergeben worden seien. Mit Blick auf den Zeitplan ist laut Klein angedacht, dass der Umzug zum Jahreswechsel 2027/2028 erfolgen kann. Der Vorteil des Gebäudes sei, dass es zentral in der Ortsgemeinde liege, barrierefrei sei und Parkplätze davor vorhanden seien. In Waldsee gibt es bisher eine Hausarztpraxis, früher seien es zwei gewesen.