Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer ruft zur Beteiligung an ihrem Klimabildungsprogramm „Wir und der Wald“ auf.

Das Bildungsprojekt ist jetzt mit einem Termin für die Siedlungsgrundschule Speyer gestartet: 17 Grundschüler und ihr Klassenlehrer Fabian Krewer waren mit Waldpädagogin Anne Greth auf Erkundungstour im Stadtwald. Finanziert werden die für die Schulen kostenlosen Termine aus Reinertragsmitteln des Gewinnsparens. 25.000 Euro stelle die VR Bank dafür zur Verfügung, teilt sie mit.

Es sind noch Plätze frei, so die Bank: „Gerne können sich weitere interessierte Grundschulen bei uns melden, einige Bildungseinheiten stehen noch zur Verfügung“, so Regionalleiter Özgür Bardakci. Die Speyerer Genossenschaftsbank beteilige sich außerdem an der Klima-Initiative „Morgen kann kommen“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Dazu gehöre das bundesweite Baumpflanzprojekt „Wurzel“, für das gut eine Million Baumsetzlinge finanziert worden seien, davon rund 8000 im Geschäftsgebiet der Speyerer Bank vom Pfälzerwald bis zum badischen Hardtwald.

Kontakt

Grundschulen können sich im Netz unter www.vvrbank-krp.de/nachhaltigkeitsprojekte registrieren.