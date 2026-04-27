Der Waldlauf des ASV Harthausen ist klein, aber fein. Lokalmatadore schnappen sich den Sieg. Manchmal ist ein Rennen zu wenig.

Der ASV Harthausen hätte mehr Teilnehmer bei seinem 14. Waldlauf über fünf und zehn Kilometer verdient gehabt. Aber die Konkurrenz der Laufveranstaltungen am Wochenende war sehr groß. Am Sonntag fand der Auftakt des Energie-Südwest-Cups in Landau statt. In Heidelberg ging zeitgleich der bergige Halbmarathon mit der Passage des Philosophenweges über die Bühne.

So gab es eine kleine, aber feine Veranstaltung unter starker Beteiligung der LG Rülzheim. Orga-Chef Jonas Bosch schickte die Teilnehmer auf den 2,5-km-Rundkurs in den Harthäuser und Schwegenheimer Wald. Nach einer Runde lag Thorsten Wahl ( TV Dudenhofen) klar vorne. Bei den Frauen behaupteten sich die Mechtersheimerin Annika Müller (Rülzheim) und ihre jugendliche Klubkameradin Alina Koller.

Wahl vielseitig

Wahl, mit dem Rennrad aus dem Nachbarort gekommen, lief das Rennen in 18:32 Minuten souverän nach Hause. Bei den Frauen siegte erwartungsgemäß Müller (19:59). Genau eine Stunde später ging es über zehn km. Tanja Hellmann (Rülzheim) setzte sich vom Start weg vehement an die Spitze. Sie ließ zu keiner Zeit Zweifel an ihrem Gesamtsieg aufkommen.

Hellmann, auch Trainerin der starken Rülzheimer Gruppe, finishte nach 38:30 auf dem Sportplatz des ASV: „Es war heute für mich ein Aufgalopp für das morgige Zehn-Kilometer-Rennen in Landau“, sagte sie. Dort belegte sie Platz zwei. Rang zwei beim ASV nahm Yvonne Jung (Vorwärts Speyer, 42:23) ein: „Nach dem Ausstieg beim Halbmarathon in Frankfurt im März, dem Verzicht auf den Halbmarathon auf der Weinstraße und den Marathon in Hamburg wollte ich heute mal ein solides Wettkampfergebnis abliefern, und das ist mir gelungen. Morgen steht dann schon wieder ein Long Run im Training auf dem Plan“, meinte Jung.

Kegler unermüdlich

Bei den Männern triumphierte Lars Kegler aus Speyer (39:48) vor Fünf-km-Sieger Wahl (39:56): „Für mich war es ein ziemlich schweres Rennen. Heute Vormittag war ich beim Ausdauermehrkampf Deadly Dozen im badischen Ettlingen. Dort hatte ich an zwölf Stationen Gewichte zu tragen und zu bewegen und dazwischen jeweils 400 Meter zu laufen.“

Die Veranstalter freuten sich besonders über zwei eigene, gestandene Athleten. Über die Langstrecke kam Simone Döhr als Vierte der Hauptklasse und Fünfte gesamt ins Ziel (46:58). Die 41-Jährige, die inzwischen in Römerberg lebt, rannte in den Jahren vor Corona unter ihrem Mädchennamen Kögel beim Silvesterlauf in Schifferstadt mehrmals in die Top Drei: „Als Mutter zweier Kinder muss ich das Lauftraining jetzt gut in den Tagesablauf integrieren.“ Zuletzt landete sie im Dezember beim Halbmarathon in Haßloch auf Position vier der W40 (1:43:44 Stunden) und beim Zehn-km-Lauf auf dem Speyerer Flugplatz auf 15 der Hauptklasse (47:36): „Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft.“

Dauerläufer Birkle

Bernhard Birkle (64), Inhaber einer Harthäuser Heizungs- und Sanitär-Firma, beendete zunächst die fünf km als Zweiter der Klasse M50 und älter (Vierter gesamt) in 22:50. Anschließend schloss er als Dritter beziehungsweise Siebter ab (52:34). Der Vielstarter: „Morgen laufe ich beim ESW-Cup in Landau zehn Kilometer, und am 17. Mai werde ich in Regensburg den Dreiviertel-Marathon unter die Sohlen nehmen.“ Am Sonntag sprang die fünfte Stelle der M60 (49:32) heraus.

Organisationsleiter Bosch berichtete von 35 Läufern über die Kurz- und 29 bei der Langstrecke: „Wir sind wir sehr zufrieden. Wir haben viel positives Feedback bekommen. Die Laufstrecke im Wald kam gut an und war gut zu laufen. Es gab keine Verletzten, und alle Starter sind ins Ziel gekommen. Beim Zehn-Kilometer-Lauf waren alle Läufer nach 62 Minuten zurück im Ziel. Das war schneller als in den Vorjahren. Wir sehen unsere Veranstaltung vor allem für Leute, die mit dem Laufen beginnen möchten und noch nicht so schnell sind.“