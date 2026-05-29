Der Wald hat Anziehungskraft. So musste beim Forstamt das Los entscheiden, wer an den diesjährigen Waldjugendspielen in der Speyerer Walderholung teilnehmen durfte.

„Wir hatten fast doppelt so viele Anmeldungen wie Startplätze“, sagte Förster Volker Westermann, bei dem die Fäden der Organisation zusammenliefen. Das Forstamt Pfälzer Rheinauen registriere seit Jahren ein zunehmendes Interesse an seinen Waldjugendspielen. Westermann hatte an diesem Tag bei der Walderholung viel zu tun. Koordiniert werden mussten die knapp 50 Helfer von Landesforsten Rheinland-Pfalz, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und des Fördervereins der Rucksackschule, bevor nach und nach gut 600 Kinder Abenteuer im Stadtwald erleben durften.

Über 25 Schulklassen aus dem bis zur französischen Grenze reichenden Bereich des Forstamts Pfälzer Rheinauen durften an den Start gehen. Aufgeteilt wurden sie auf drei Parcours. Im vergangenen Jahr war das Angebot zum ersten Mal erweitert worden, um Wartezeiten zu verkürzen.

Lernen im Grünen statt Unterricht im Klassenzimmer

Sabine Doll, die in Speyer lebt und in der Grundschule Hördt unterrichtet, freute sich auf die kommenden Stunden. Mehrfach war die Lehrkraft bereits mit Schülern bei den Waldjugendspielen dabei. „Die Kinder haben immer viel Spaß. Sie können ihr Wissen, das sie im Unterricht erwerben, hier gut anwenden“, meinte Doll. Als Abwechslung im Schulalltag sah Gina Liesy von der Siedlungsgrundschule den Ausflug. Als Fördermitglied der Rucksackschule kennt sie die Aktivitäten. Mit ihrer Klasse war sie zum ersten Mal dabei. „Ich bin gespannt, was uns erwartet“, war sie voller Vorfreude.

Westermann und sein Team hatten sich einiges ausgedacht, um ein möglichst breites Wissensspektrum abzudecken und zugleich für Spaß und Bewegung bei den Grundschülern zu sorgen. „Wir haben drei Themenschwerpunkte. Für einen Cluster sind wir Versuchsstandort“, informierte er und nannte die Artenvielfalt, Bäume sowie Nachhaltigkeit als Aspekte, um die es an den einzelnen Stationen ging. Ein Dutzend davon gab es pro Parcours. „Die Kinder entdecken die Natur spielerisch“, betonte Westermann. Wenn es um die Biotopbrücke oder den Wasserspeicher ging, war körperlicher Einsatz gefragt, um Lebensräume und die Trockenheit des Waldes zu erforschen.

Wochenlange Vorbereitung für einen sicheren Parcours

Ein bis zwei Wochen reserviert sich Westermann im Vorfeld der Waldjugendspiele. So lange dauern die Vorbereitungen. „Unglaublich viel Arbeit macht die Verkehrssicherung“, stellte er heraus. Mehrfach werden die Parcours abgegangen, um nach Gefahrenstellen zu suchen. Einige Bäume im Speyerer Nordwesten mussten diesmal gefällt werden, da deren Baumkronen abgestorben waren und ein Risiko darstellten.

Dank Sponsoren konnten die Klassen im Wettbewerb um die meisten Punkte bei den Waldjugendspielen Preise mit nach Hause nehmen. Diesmal belegten die ersten fünf Plätze – in dieser Reihenfolge – die Klasse 3a der Grundschule Weingarten, die 3a der Salierschule Speyer, die 3c der Rehbachgrundschule Neuhofen, die 3a der Grundschule Mechtersheim und die 3a der Schillerschule Fußgönheim.