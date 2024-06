Am Donnerstag, 6. Juni, gehen 36 Schulklassen aus Speyer und Umgebung auf dem Gelände der Walderholung auf Punktejagd. Um 8 Uhr fällt der Startschuss für die Waldjugendspiele, bei denen die Schüler ihr Wissen und Können rund um das Thema Wald unter Beweis stellen, wie das ausrichtende Forstamt Pfälzer Rheinauen mitteilt. An der landesweiten Aktion sind demnach mehr als 700 Schulklassen an 28 Standorten beteiligt. Organisiert werden die Waldjugendspiele von den Forstämtern in Rheinland-Pfalz und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Gegen 14 Uhr sollen die diesjährigen Sieger gekürt werden.