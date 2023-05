Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Waldjugendspielen des Forstamts Pfälzer Rheinauen haben Drittklässler aus der Region einen erlebnisreichen Vormittag im Speyerer Stadtwald verbracht. An zwölf Stationen galt es, Wissen zu beweisen, Geschicklichkeit an den Tag zu legen und Teamgeist zu zeigen. Eine der kniffligen Fragen: Was hat die Luft mit dem Wald zu tun?

In der Walderholung und vor allem im angrenzenden Wald ist vormittags selten so viel los wie am Donnerstagmorgen. 19 Schulklassen aus dem großen Einzugsgebiet des Forstamts Pfälzer Rheinauen