Am Freitag ist der letzte Schultag in Rheinland-Pfalz. Für kommende Woche bedeutet das, dass die Walderholung ihre Pforten für die traditionelle Betreuung der städtischen Jugendförderung öffnet. Das ist nicht das einzige Angebot.

Die Anzahl der Plätze für die Ferienbetreuung in der Walderholung ist auch in diesem Jahr begrenzt, wie Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage betont: Insgesamt 400 Plätze in den ersten vier Ferienwochen waren zu vergeben – und ab 9. Mai, 20 Uhr, buchbar. Ergebnis: „Noch am selben Abend waren bereits alle Plätze ausgebucht.“ Am nächsten Tag seien die Wartelisten mit je 20 Namen geschlossen worden. Inzwischen könne man sich dafür aber nach Abmeldungen für die zweite, dritte und vierte Ferienwoche wieder registrieren lassen, so Eschenbach.

Auch „Hitzefrei“ und Ausflüge

Für ältere Schüler ist das zweite „Jufö“-Angebot „Hitzefrei“ vorgesehen. Elf- bis 16-Jährige können dafür in allen sechs Ferienwochen ins Jugendzentrum „Fifty’s“ neben der Walderholung kommen. Dort sei die Teilnehmerzahl nicht beschränkt, so Eschenbach. Mit dem Angebot verhalte es sich ähnlich: Jeweils von 12 bis 18 Uhr stehe etwa Sport- und Spielmaterial zur Verfügung oder es könne in Strandstühlen „mit Musik und Freunden gechillt“ werden.

Als dritte Säule gibt es ein wöchentliches Ausflugsprogramm, zu dem man sich beim Fifty’s immer montags ab 12 Uhr für die laufende Woche anmelden kann, so die Stadt. 250 bis 300 Plätze gebe es pro Woche für die einzelnen Angebote; auf die Resonanz sind die Organisationen gespannt. Näheres zu allen Angeboten im Netz: www.jufö.de.