Die Walderholung Speyer hält ab sofort eine neue Attraktion für Kinder bereit: Ein Rutschenturm auf dem Außengelände der über 100 Jahre bestehenden Walderholung bietet nicht nur viel Platz zum Spielen, sondern auch für Begegnungen und gemeinsame Abenteuer. Abwechslungsreiche Aufstiegsmöglichkeiten sorgen dafür, dass jedes Kind auf dem Turm seinen individuellen Weg nach oben finden kann. Außerdem wurde die vorhandene Edelstahlröhrenrutsche integriert, die nach wie vor für rasante Abfahrten und strahlende Kinderaugen sorgt. Laut Stadtverwaltung konnte der alte Turm wegen massivem Pilzbefall an der Holzkonstruktion nicht mehr genutzt werden.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dankte allen, die zur Realisierung des Projekts beigetragen haben. „Der neue Rutschenturm ist nicht nur ein Spielgerät und ein Ort der Begegnung, sondern steht auch für die Verbundenheit mit der Natur“, wird die OB in einer Mitteilung zitiert. In der konzeptionellen Ausschreibung habe die Stadt großen Wert daraufgelegt, dass sich der Turm aus Lärchenholz in den Farben Grün und Gelb harmonisch in die Umgebung integriert.