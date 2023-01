Der Zaun um die städtische Freizeitstätte Walderholung an der Iggelheimer Straße soll erneuert werden. Im städtischen Haushalt für 2023 sind 32.000 Euro dafür eingeplant. Ursprünglich sei geplant gewesen, das Gelände der Walderholung zu vergrößern und circa ein Drittel des nicht mehr für den Sportbetrieb genutzten ehemaligen Schwarz-Weiß-Fußballplatzes einzubeziehen, so die Stadt. Davon sei nun Abstand genommen worden: „Die Überlegung war vor einigen Jahren entstanden, inzwischen ist aber eine Vergrößerung nicht notwendig“, so Verwaltungssprecherin Annika Siebert. Im Projekt gehe es nun um die Erneuerung des Bestandszauns um das mehr als 100 Jahre alte, unter anderem für städtische Ferienprogramme genutzten Geländes.