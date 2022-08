Die hohe Waldbrand-Gefahr hat Einsätze der Speyerer Feuerwehr nach sich gezogen. Einen Fall vom Donnerstag wertet die Polizei als fahrlässige Brandstiftung: Im Wald nahe der Verdistraße/Paul-Lincke-Straße in Speyer-Nordwest sind circa acht Quadratmeter in Brand geraten. Eine Zeugin hatte gegen 6.08 Uhr mehrere Glutnester gemeldet. „An einem angrenzenden Baum wurde glühende Grillkohle festgestellt“, so die Beamten. Der Löscheinsatz sei in diesem Fall ebenso erfolgreich gewesen wie bei einem Grünflächenbrand am Montag ganz in der Nähe. Hier waren laut Polizei ein Baumstamm und circa 30 Quadratmeter in Brand geraten. Die Polizei bittet insbesondere Spaziergänger in diesem Bereich um erhöhte Wachsamkeit. Auffälligkeiten sollten ihr unter Telefon 06232 1370 mitgeteilt werden.