Naturnäher und klimastabil sollen die Wälder in Speyer und Umgebung werden. Der Umweltausschuss hat sich deshalb dafür ausgesprochen, Flächen in Stadtwald und Bürgerhospitalwald für mindestens 20 Jahre stillzulegen. Zum Ausgleich erhält die Stadt Bundes-Fördermittel.

Fünf Prozent aus vier Waldflächen würden aus der Nutzung genommen, erläuterte Revierförster Simon Henrich. Darunter sind demnach von rund 730 Hektar im südlichen Auwald gut 36 Hektar im Oberen und Unteren Hechenich, Oberen Salmengrund und Furchenwärtel, sowie von rund 280 Hektar Forlenwald gut 15 Hektar im Rehschlag. Die ausgewiesenen Flächen hätten hohe Bedeutung für Flora und Fauna, betonte Henrich. Hinsichtlich geschützter Vogelarten und des geplanten Umbaus von Monokulturen in Mischwälder sei die Stilllegung eine wichtiger Schritt.

Gefördert würde sie mit 100 Euro pro Quadratmeter, wies der Revierförster auf den finanziellen Vorteil hin. „Die Stadt würde fürs Nichtstun belohnt.“ Sämtliche Fördermittel sollen nach Angaben Henrichs zurück in den Wald fließen. Ein Monitoring sei im Stilllegungs-Zeitraum vom Bund, der die Fördergelder zum klimaangepassten Waldmanagement der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe zur Verfügung stelle, nicht vorgesehen, sagte der Revierförster.

Ausnahmen für Eingriffe in den Baumbestand seien lediglich für dringend notwendige Verkehrssicherungs- und Forstschutzmaßnahmen zulässig, erklärte Henrich. In solchen Fällen sollten gefällte Bäume als Totholz im Bestand bleiben. Die endgültige Entscheidung, die ausgewiesenen Flächen im Stadt- und Bürgerhospitalwald bis mindestens 2043 stillzulegen, fällt in der nächsten Sitzung des Stadtrats.