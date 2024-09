Wahlen zum Beirat für Migration und Integration stehen am Sonntag, 10. November an. Das elfköpfige Gremium vertritt die Interessen ausländischer Mitbürger, berät und unterstützt sie und richtet jährlich die Interkulturelle Woche (IKW) aus. Vorsitzende der jetzt auslaufenden fünfjährigen Legislaturperiode ist Nadja Hattab.

Wahlvorschläge können ab sofort bis spätestens Montag, 23. September, beim städtischen Wahlamt eingereicht werden. Nicht meldepflichtige Ausländer, Spätaussiedler sowie Deutsche mit Migrationshintergrund müssen eine Eintragung ins Wählerverzeichnis bis zum Freitag, 8. November, bei der Stadt beantragen. Entsprechende Vordrucke gibt es bei der Stadtverwaltung. Elf Beiratsmitglieder werden für fünf Jahre gewählt.

Die Wahl findet indes nach Angaben von der Wahlleiterin, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), nicht statt, wenn bis zum Ablauf der Einreichungsfrist keine oder nicht genügend Wahlvorschläge vorliegen, um die Plätze zu besetzen. Bis zum Dienstag, 29. Oktober, wird demnach darüber entschieden. Nadja Hattab wollte sich auf RHEINPFALZ-Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt nicht über ihre eigene und die Kandidatur weiterer erfahrener Beiratsmitglieder äußern.

Die Zusammenlegung der IKW mit der bisher unabhängig davon organisierten Fairen Woche der Arbeitsgruppe „ Speyer Fairwandeln“ zu den ersten „Fairen Interkulturellen Wochen“ ist der Beiratsvorsitzenden ein persönliches Anliegen. „Beide bundesweiten Aktionswochen liegen zeitlich so nahe beieinander, dass es in der Vergangenheit immer wieder Überschneidungen gab“, betont sie. Ihr offizieller Auftakt ist am Wochenende. Zudem hätten beide Veranstalter mit der Zusammenlegung die Möglichkeit, die Aktion auf drei statt bisher zwei Wochen auszudehnen, weist Hattab auf Entzerrung der in diesem Jahr mehr als 30 Veranstaltungen von Institutionen, Vereinen und Initiativen hin.

„Unter dem IKW-Motto ,Neue Räume’ legen wir den Fokus in diesem Jahr besonders auf Fairness und fairen Handel“, kündigt Hattab an. Die Veranstalter hätten viel Kreativität, Zeit und Herzblut in das Programm gesteckt, betont Hattab. „Wir feiern 40 Jahre Weltladen, zehn Jahre Treffpunkt Asyl, veranstalten ein Afrika-Festival auf dem Geschirrplätzel, gestalten einen deutsch-französischen Kindernachmittag und lassen die ,Fairen Interkulturellen Wochen’ mit einem ökumenischen Friedensgebet ausklingen“, beschreibt sie Höhepunkte der Aktionsreihe.