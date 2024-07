Nicht alle Wahlplakate nach dem Urnengang vom 9. Juni sind in Speyer rechtzeitig abgehängt worden. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. In der vorigen Woche sei deshalb ab Montag der Außendienst der Straßenverkehrsbehörde eingeschritten: Er habe an drei Tagen gezielt „das Stadtgebiet hinsichtlich noch unberechtigt hängender Wahlplakate befahren und diese auch gleich abgehängt“. Es sei Werbung mehrerer Parteien betroffen gewesen, wobei Plakate der AfD in der Mehrzahl gewesen seien. Das Rechtsamt prüfe nun, ob wegen der Versäumnisse Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Landesregelungen zufolge ist Wahlwerbung „unmittelbar nach der Wahl“ wieder zu entfernen. Laut Sondernutzungssatzung der Stadt dürfen die Plakate sechs Wochen vor der Wahl aufgehängt werden und müssen zwei Wochen danach wieder abgehängt sein. „Die Frist endete also am Sonntag, 23. Juni“, teilt die Verwaltung mit. „Die Parteien wurden auch vor Ablauf der Frist nochmals von Seiten der Stadtverwaltung an das rechtzeitige Entfernen der Wahlplakate erinnert.“