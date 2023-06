Wahlplakate sollen in Speyer künftig erst sechs Wochen vor einem Urnengang aufgehängt werden dürfen und nicht mehr zwei Monate, wie es die bisherige Regelung vorsieht. Der Ältestenrat hat einer entsprechenden Änderung der städtischen Sondernutzungssatzung zugestimmt. Die Neufassung muss allerdings noch vom Stadtrat bestätigt werden. Hintergrund der Verkürzung ist ein gemeinsamer Vorstoß der Ratsfraktionen von CDU, Grünen, Speyerer Wählergruppe (SWG) und Linken. Diese hatten vorgeschlagen, die Anzahl der zulässigen Wahlplakate pro Partei oder Gruppierung statt auf 100 künftig auf 50 Stück zu beschränken. Zusätzlich sollten die Plakate nicht mehr frei im Stadtgebiet verteilt werden dürfen. Stattdessen sollten sie an Stellwänden an zuvor festgelegten, zentralen Punkten im Straßenbild angebracht werden. Dabei sollte jeder Partei dieselbe Fläche zustehen. Die Konzentration auf wenige Standorte für Wahlplakate sei rechtlich nicht haltbar, sagte Ordnungsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Zu dieser Einschätzung sei das städtische Rechtsamt gekommen. Auch die Beschränkung auf 50 Plakate habe der juristischen Prüfung nicht standgehalten. Insofern gelte die bisherige Regelung weiter und somit auch für die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Den Parteien stehe es jedoch frei, die Anzahl der Wahlplakate von sich aus zu reduzieren.