Zwei großflächige Wahlplakate wurden durch unbekannte Täter beschädigt. Die Plakate waren in der Germersheimer Straße in Lingenfeld und in der Zeiskamer Straße in Bellheim aufgestellt. Das Plakat in Lingenfeld wurde durch schwarze Farbe, das Plakat in Bellheim durch Aufkleber beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.