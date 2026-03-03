In Speyer ist es in den vergangenen Tagen vermehrt zur Beschädigung von Wahlplakaten gekommen.

Laut Landtagsmitglied Michael Wagner, Speyerer Kandidat der CDU für die Wahl am 22. März, wurde ein Großplakat in der Tullastraße mit seinem Konterfei von unbekannten Tätern beschädigt. Diese haben den Schriftzug „AfD“ aufgesprüht. „Für Vandalismus habe ich keinerlei Verständnis. Politische Diskussionen müssen mit Argumenten geführt werden – nicht mit Farbe und Zerstörung“, kommentiert Wagner. Außerdem distanziere er sich von der AfD. Er rufe zu einem respektvollen Wahlkampf auf und werde den Vorfall zur Anzeige bringen.

Bereits bei der Polizei angezeigt wurden Beschädigungen zulasten der Freien Wähler – begangen in der Straße „Am Roßsprung“ in Speyer. Auf die gesamte Vorderpfalz bezogen, hatte das Polizeipräsidium Rheinpfalz schon vergangene Woche 140 Fälle von beschädigten Wahlplakaten gemeldet bekommen. Die Liste müsse aber nicht vollständig sein, betont eine Sprecherin auf Anfrage. Betroffen war nach eigenen Angaben auch die Speyerer AfD. Er verurteile die Taten scharf, so deren Vorsitzender Benjamin Haupt: „Ist und bleibt Sachbeschädigung.“