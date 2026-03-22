Michael Wagner (CDU) holt einen sicheren, aber keinen überragenden Sieg im Wahlkreis Speyer. Das hat auch mit einer Stärke der SPD zu tun.

Schifferstadt und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen waren entscheidend dafür, dass Michael Wagner das Direktmandat im Wahlkreis Speyer souverän verteidigen konnte. In der Domstadt allein lag er leicht hinter SPD-Frau Marlene Gottwald, für die das Ergebnis des Urnengangs vom Sonntag somit doppelt bitter ist: Sie hat über die Erststimme und möglicherweise knapp auch über die Landesliste ihrer Partei das Mandat verfehlt. Es hätte Speyer gut getan, wenn die in der Stadt vergleichsweise starke SPD nach mehreren Jahren wieder eine eigene Abgeordnete im Landesparlament gestellt hätte.

Somit ist der vor Ort gut vernetzte Kulturpolitiker Wagner weiterhin Speyers Vertreter im Landtag. Über die Landesliste kommt der AfD-Vorsitzende Benjamin Haupt hinzu. Er ist ein ganz anderer Politiker-Typ als Wagner, und beide Männer machen aus ihrer gegenseitigen Abneigung keinen Hehl.