Von einem „tätlichen Angriff“ auf einen Wahlkampfhelfer berichten die Speyerer Grünen. Laut einer Pressemitteilung soll am vergangenen Samstag ein vorbeifahrender Radfahrer dem Helfer am Wahlkampf-Stand am Altpörtel in Speyer einen Karton mit Materialien aus der Hand und die Brille aus dem Gesicht geschlagen haben. „Der Vorstand und die Fraktion der Speyerer Grünen verurteilen diesen Angriff zutiefst. Sie wünschen sich einen friedvollen und bunten Wahlkampf, bei dem niemand Angst vor Angriffen haben sollte“, teilt die Partei mit. „Wir hoffen, dass der Vorfall am Samstag eine traurige Ausnahme bleibt.“ Die Speyerer Polizei bestätigt auf Anfrage, dass bei ihr eine Strafanzeige wegen Körperverletzung vorliegt. Laut Sprecherin Susanne Lause wird es wohl „nahezu unmöglich“, den Radfahrer zu finden. Auf der Maximilianstraße seien zu viele Menschen unterwegs und der Radfahrer zu schnell gewesen.