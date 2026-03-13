Ehrenamtliche Helfer für Wahlsonntage können nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt angenommen werden. Mit diesem Argument wirbt die Stadt für ihre Vorgensweise bei der Wahl.

Die RHEINPFALZ hatte thematisiert, dass die Stadt bei der Besetzung der 44 Wahllokale anlässlich der Landtagswahl am 22. März überwiegend auf städtische Mitarbeiter setzt und diese vergütet, obwohl es sich laut Gesetz um ein Ehrenamt handeln sollte. 264 von rund 350 Helfern waren – Stand vor einigen Tagen – auf diese Weise rekrutiert worden. Die Speyerer CDU hatte daraufhin berichtet, dass sie der Stadt angeboten hatte, weitere Ehrenamtler zu melden, diese aber auf Anfrage Mitte Januar keinen Bedarf mehr gesehen hatte.

„Zu diesem Zeitpunkt war die Einteilung der Wahlbezirke bereits abgeschlossen und waren alle Stimmbezirke ausreichend besetzt, sodass nachträgliche Meldungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Dies wurde von der Verwaltung entsprechend kommuniziert“, teilt nun die Stadt in einer Stellungnahme mit. Grundsätzlich seien alle Parteien ausdrücklich aufgerufen, Wahlhelfer zu benennen. „Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Rückmeldungen innerhalb der organisatorisch notwendigen Fristen erfolgen.“

CDU meldet mehrfach

Davon habe man für die CDU zweimal Ausnahmen gemacht, aber kein drittes Mal, erklärt Verwaltungssprecherin Janine Friedmann. Die erste Rückmeldefrist für die Wahl im März lag demnach sehr früh: schon am 30. Juni 2025. Sie sei dann mit einem weiteren Anschreiben an die Parteien bis zum 30. September 2025 verlängert worden. Darüber hinaus seien am 1. Oktober und am 5. Januar noch Rückmeldungen der Christdemokraten angenommen worden.

Laut Stadt muss rechtzeitig eine verlässliche und stabile Besetzung aller Wahlvorstände sichergestellt werden. „Nur so kann gewährleistet werden, dass der Wahltag organisatorisch reibungslos abläuft und die Durchführung der Wahl zu jedem Zeitpunkt gesichert ist.“ Auch Ehrenamtler würden dafür grundsätzlich eingeplant, auf sie sei aber nicht ausreichend Verlass: Die Erfahrung der Verwaltung zeige, „dass Bewerbungen teilweise wieder zurückgezogen werden, sobald der tatsächliche zeitliche Umfang des Einsatzes bekannt wird“. Zudem komme es in der Praxis immer wieder zu kurzfristigen Absagen oder unentschuldigtem Fernbleiben.

Anwesenheit ist Pflicht

Ehrenamtlichen Helfern stehe es darüber hinaus frei, ihre Tätigkeit im Tagesverlauf zu beenden. Auch deshalb würden ausreichend städtische Mitarbeiter eingeplant, um die Beschlussfähigkeit der Wahlvorstände jederzeit sicherzustellen. In der Öffnungszeit der Wahllokale von 8 bis 18 Uhr am Sonntag müssten dauerhaft mindestens drei Mitglieder des in der Regel acht Personen umfassenden Wahlvorstands anwesend sein. Während der Stimmenauszählung, die weitere vier bis sechs Stunden in Anspruch nehmen könne, seien dauerhaft mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstands gefragt. „Der Einsatz endet erst, wenn die Auszählung vollständig abgeschlossen und die Niederschrift von den Mitgliedern des Wahlvorstandes unterzeichnet ist.“