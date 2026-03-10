Die Parteien könnten nicht ausreichend Wahlhelfer bereitstellen – das ist eine Begründung der Stadt für den teuren Einsatz von Verwaltungspersonal. Die Praxis ist fragwürdig.

„Normale“ Stimmberechtigte, aber auch Verwaltungsmitarbeiter bilden den Wahlvorstand in jedem Wahllokal. Dieses Prinzip gilt auch bei der Landtagswahl am 22. März. Verbunden mit Paragraf 15 des Wahlgesetzes – „die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus“ – hat das für eine Diskussion gesorgt. Grund: Der Rechnungshof hat die Stadt dafür gerüffelt, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter für ihre Wahlhilfe vergütet. Die Verwaltung will ihre Praxis indes nicht ändern und hofft auf eine Gesetzesänderung nach der Wahl.

Wegen der Kosten spielt das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlern eine Rolle. In Speyer dominieren nach der Planung von voriger Woche Hauptamtler mit 264 von rund 350 Helfern deutlich. Das müsste nicht sein, meint Sylvia Holzhäuser, Kreisvorsitzende der CDU in Speyer. Ihre Partei, die wie auch andere politische Gruppierungen traditionell Ehrenamtler für die Hilfe in einigen der 44 Wahllokale meldet, hätte nämlich noch mehr tun können. Allerdings: „Wir hatten als CDU in der Verwaltung nachgefragt, und es hieß, sie hätten genügend Wahlhelfer. Daher haben wir die Akquise eingestellt.“

„Kein Bedarf“

Eine Rathaus-Mitarbeiterin hatte einer Vertreterin der Christdemokraten schon im Januar auf Anfrage geschrieben: „Aktuell haben wir keinen Bedarf mehr an Wahlhelfern.“ Zuletzt hatte die Verwaltung indes der RHEINPFALZ mitgeteilt, zumindest Ersatzpersonen könnten sich noch melden. Holzhäuser zeigt sich verwundert. Ihre Partei habe 16 Helfer gemeldet, danach sei sie noch von weiteren Interessenten angesprochen worden, denen sie jedoch die Ablehnung der Stadt kommunziert habe. Wenn die Parteivorsitzenden umgekehrt über einen Mangel informiert worden wären, hätten sie noch Unterstützer finden können, meint Holzhäuser.

Die Stadt teilt dazu auf Anfrage mit, dass die jeweiligen Wahlvorsteher vorab geschult werden müssten. „Aus diesem Grund muss die Besetzungsliste für die Wahlvorstände zu einem festgesetzten Termin abgeschlossen werden.“ Später eingehende Nachmeldungen könnten dann nicht mehr berücksichtigt werden. Zumindest der jeweilige Schriftführer und seine Stellvertretung müssten vom Amt kommen. Auch bei den Wahlvorstehern sei das eine Möglichkeit; hier werde alternativ auf von den Parteien benannte Personen zurückgegriffen.

Die Stadt begrüße das ehrenamtliche Engagement und rufe auf ihrer Website auch zu Meldungen auf, betont Sprecherin Janine Friedmann. „Freiwilliger Einsatz ist ein wichtiger Beitrag für das Funktionieren der demokratischen Prozesse.“ Ansonsten stehe sie jedoch weiterhin zu ihrem Vorgehen: Sie müsse auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Wahlvorstände achten. So würden erstmalige Helfer etwa zusammen mit erfahrenen Personen eingeteilt. „Die ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung der Wahl hat oberste Priorität.“ Um das mit „Städtischen“ sicherstellen zu können, seien diese mit einer Urlaubssperre von 20. bis 23. März belegt worden.

„Sehr gut geschult“

Ein ehrenamtlicher Wahlhelfer lobt gegenüber der RHEINPFALZ das Verwaltungspersonal. Er selbst helfe seit vielen Jahren bei Wahlen mit und sei immer wieder froh, Hauptamtler an seiner Seite zu haben: „Ohne die Unterstützung der sehr gut geschulten und zuverlässigen Personen wären geordnete Wahlabläufe nicht zu schultern. Es treten immer wieder einzelne schwierige Sachverhalte auf, die rechtssicher durch diese Personen einer Entscheidung zugeführt werden.“

Diskutiert werden kann allerdings über die Anzahl der Hauptamtler, denn es sind mehr „verpflichtet“ als nötig: Beim häufigen Fall eines achtköpfigen Wahlvorstands dürften es mindestens vier bis fünf Ehrenamtliche sein, das wird aber im Durchschnitt nicht erreicht. Dabei könnte auch angesichts der Personalkosten von 67.000 Euro, die der Rechnungshof schon für die Bundestagswahl 2021 in Speyer geschätzt hatte, einiges gespart werden, wenn mehr Externe bei der Auszählung helfen würden. Diese erhalten nämlich keine Vergütung, sondern nur ein „Erfrischungsgeld“.