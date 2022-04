Beim Verkehrsverein Speyer wurden auch zwei neue Beisitzer in Vorstand gewählt: Dennis Peterhans und Jürgen Neubeck. Neues Beiratsmitglied ist Jan Görich. Eine Diskussion gab es um Peterhans’ Wahl, die eigentlich schon einmal erfolgt war, nun aber aus juristischen Gründen wiederholt werden sollte, da ein Urteil des Landgerichts Bremen eine Wahl en bloc – wie im ersten Anlauf in Speyer – in einem anderen Fall angefochten hatte.

Den ehemaligen Oberbürgermeister Werner Schineller verwunderte in der Versammlung diese vorsichtige Vorgehensweise. Schineller hätte lieber gezeigt, „wo de Baddel de Moschd holt“, denn: „Was interessiert mich das Landgericht Bremen?“ Gewählt wurde trotzdem. Die Entscheidung fiel einstimmig für Peterhans aus.

Für Schmunzeln im Sitzungssaal sorgte der Alt-OB auch mit einem Zitat über Franz Hammer, den auf Antrag des Vorsitzenden Uwe Wöhlert zum Ehrenmitglied des Verkehrsvereins gewählten langjährigen Marktmeister. Schineller: „In meinen Sprachnotizen steht: Franz Hammer bittet um seine Entbindung.“