Bei der Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) war am Sonntag auch ein Speyerer Gesicht im Fernsehen zu sehen: Bernhard Vogel hat als Mitglied der Bundesversammlung in Berlin seine Stimme abgegeben.

So eine Bundesversammlung ist für Bernhard Vogel längst nichts Neues mehr. „Das war mittlerweile, glaube ich, meine 13.“, berichtet der 89-jährige Wahl-Speyerer am Montagmorgen am Telefon. Am späten Sonntagabend noch ist er aus Berlin zurückgekommen, nachdem er mit seiner Stimme die Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützt hat. „Das kann ich offen zugeben.“

Die Wahl im Paul-Löbe-Haus, einem Nebengebäude des Berliner Reichstags, sei sehr gut organisiert gewesen, „aber wegen Corona ganz besonders“, berichtet der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die mehr als 1400 Wahlmänner und -frauen seien auf mehrere Etagen und Ränge verteilt gewesen. Beobachten können habe man das Geschehen nur über Videowände. „Die Versammlung war schon beeindruckend“, sagt Vogel.

Steinmeiers erste Amtszeit hat Vertrauen geschaffen für eine zweite, findet Vogel. Seine Wiederwahl sei „ein guter Tag für Deutschland“ gewesen. Besonders die „klare Haltung“ gegenüber Russland, die Steinmeier in seiner Rede zum Ausdruck gebracht hat, habe Vogel beeindruckt. „Ich bin ihm dankbar dafür.“