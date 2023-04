Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner fordert die Landesregierung auf, die Lehrkräfte an Grundschulen besser zu bezahlen. Die Rahmenbedingungen für diesen Beruf müssten dringend verbessert werden. Das jüngste Beispiel für die Notwendigkeit dieses Schritts sieht der CDU-Politiker in einem Protestschreiben des Kollegiums der Woogbach-Schule ans Bildungsministerium in Mainz. Die Pädagogen hatten darin über die zunehmende Arbeitsbelastung an Grundschulen geklagt und die Einstufung in eine höhere Besoldungsgruppe – A13 statt A 12 – gefordert. Der Unterschied betrage rund 500 Euro monatlich. Die CDU-Landtagsfraktion hatte sich im Januar für einen solchen Schritt ausgesprochen, war mit ihrem Vorstoß allerdings gescheitert. Laut Wagner gehöre Rheinland-Pfalz inzwischen zu einer kleinen Minderheit von Bundesländern, die ihre Grundschullehrer noch nach A12 besoldeten. Dies sei im Wettbewerb der Länder und Schulformen um Lehrkräfte und überhaupt um Nachwuchs kein gutes Signal. Die Gewerkschaft GEW fordert ebenfalls eine bessere Bezahlung der rund 10.000 Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft befürchtet eine Abwanderungswelle in Nachbarländer wie Hessen.