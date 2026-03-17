Eine „Seenlandschaft“ bilde sich nach jedem Regen auf den Fußwegen an der Rheinallee. Diese seien dadurch „nur eingeschränkt nutzbar“ und trübten den ersten Eindruck, den Besucher, die beispielsweise per Schiff anreisten, von der Domstadt hätten, kritisiert der Stadtrat und Landtagsabgeordnete Michael Wagner in einer Mitteilung. In dieser fordert der CDU-Politiker die Stadt auf, für Abhilfe zu sorgen. Auf der gesamten Strecke vom Parkplatz am Brückenhaus bis zum Fußgängerübergang am Schillerweg sei die Oberfläche der Fußwege „teilweise sehr uneben, voller Mulden und Pfützen“. Folglich würden viele Passanten auf die Fahrbahn der Rheinallee ausweichen. Dadurch komme es zu beengten und mitunter auch gefährlichen Situationen. „Darüber hinaus fehlt eine ausreichende Neigung der Wege, sodass Regenwasser nicht in die angrenzenden Grünflächen ablaufen kann“, so Wagner. „Gerade im Hinblick auf die große Bedeutung des Tourismus für Speyer“ müssten die beiden Fußwege verbessert werden, appelliert er an die Verwaltung.