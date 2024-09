In einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro mündete am Freitagnachmittag ein waghalsiges Überholmanöver im Industriegebiet Süd in Speyer. Wie die Polizei meldet, war gegen 14.15 Uhr ein 32-jähriger Ludwigshafener auf der Straße „Am Neuen Rheinhafen“ unterwegs. Im Bereich einer scharfen und sehr unübersichtlichen Linkskurve habe der angesetzt, zwei vor ihm befindliche Fahrzeuge zu überholen. Dabei brach das Heck seines Autos aus, das Fahrzeug rutschte über das Bett des Industriegleises. Schließlich kollidierte das Auto des 32-Jährigen mit einer Ampelanlage und einem Andreaskreuz. Verletzt wurde niemand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt worden.