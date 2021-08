Verein(t) in der Krise: Bernhardt Gaab vom Tauch-Club Manta Speyer im Gespräch mit Narin Ugrasaner über Unterstützung in der Corona-Pandemie

Herr Gaab, wie viel Vereinsleben ist beim Tauch-Club Manta aktuell wieder möglich?

Zurzeit können kleinere Gruppen an unserem Badeplatz wieder Schwimmtraining durchführen. Auch Tauchgänge im Binsfeld oder in Lingenfeld mit kleinen Gruppen sind nach Anmeldung wieder möglich. Im Hallenbad ist das Training von Oktober bis April im Speyerer Bademaxx und in Römerberg montags und mittwochs. Ausbildungen sind mit zwei Personen möglich.

Wie reagieren die Mitglieder darauf? Machen sie das mit?

Die Begeisterung ist eher noch verhalten. Der Verein hat aktuell 58 Mitglieder.

Was glauben Sie: Wird sich die Vereinsarbeit langfristig ändern, digitaler werden?

Mit Sicherheit. Auf digitale Angebote konnten und können wir allerdings nicht ausweichen.

Wie gewinnen Sie aktuell Mitglieder?

Durch Mundpropaganda, via Web und Facebook. Vor allem Facebook haben wir in der Pandemie stärker genutzt.

Welche Form der Unterstützung würden Sie sich wünschen?

Wir würden uns mehr freie Gewässer zum Tauchen wünschen, und frühere Trainingszeiten in den Hallenbädern.

Befürchten Sie, dass nochmals alles dicht gemacht werden muss?

Ich denke ja. Gewässer werden dann reglementiert, es kann nur wenig getaucht werden.

Wie gehen Sie als Vorsitzender persönlich mit der Pandemie und ihren Folgen um?

Wir versuchen immer, mit kleineren Gruppen in Kontakt zu bleiben.

Zur Person

Bernhard Gaab, 70, ist seit 1984 Mitglied des Tauch-Clubs, seit 1996 Vorsitzender und Tauchlehrer, Trainer A und C.