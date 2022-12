Für Sonntag, 8. Januar, organisiert der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Speyer in Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Schaustellerverband Speyer eine Kältehilfe-Aktion für obdach- oder mittellose Menschen. Wie Annika Siebert von der städtischen Pressestelle mitteilt, wird an dem Sonntag von 16 bis 19 Uhr ein Aktionsstand zur Kältehilfe vor dem Stadthaus, Maximilianstraße 100, aufgebaut. Dort erhalten Bedürftige aus Speyer und Umgebung verschiedene Hilfsartikel wie Schlafsäcke, Decken, Hygienesets, „um ein klein wenig besser durch die kalten Tage zu kommen“. Außerdem biete man jedem Obdach- oder Mittellosen eine warme Mahlzeit an.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): „Ich begrüße die Aktion des ASB Speyer sehr und danke allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement in dieser wichtigen Sache. Insbesondere in einem Winter wie diesem, in dem die äußeren Umstände die ohnehin schon dunkle Jahreszeit noch erschweren, schenken Aktionen wie diese Wärme und Zuversicht.“ Die OB hebt die Bereitstellung von Zelten auf dem Weihnachtsmarkt hervor, die diskret aufgesucht werden können.

Unterstützung erwünscht

„Um die Zielgruppe der Aktion überhaupt ansprechen zu können, benötigen wir unbedingt die Unterstützung der Bevölkerung. Wenn Sie also jemanden kennen, für den unser Angebot interessant sein könnte, geben Sie bitte die Informationen oder sogar unseren Flyer weiter“, betont Andreas Wiedemann, Fachbereichsleiter des ASB. Bürger können Flugblätter im Stadthaus im Zimmer 104 abholen oder diese unter www.asb-speyer.de/kältehilfeaktion herunterladen. Alle Hilfsartikel sowie die Verpflegung werden durch den ASB sowie von dessen Kooperationspartnern, insbesondere dem Schaustellerverband Speyer und der Firma Ikea, bereitgestellt.