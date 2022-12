Im Schnelltestzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im früheren Stiftungskrankenhaus ist das Projekt „DRK Wärme geben“ angelaufen. Es versteht sich als Wärmestation für Obdachlose, wie das DRK mitteilt. Wer keinen festen oder keinen warmen Wohnsitz hat, ist wie alle Bedürftigen willkommen. Im Foyer der ehemaligen Klinik können sich die Besucher aufwärmen, einen Tee oder Knabbereien erhalten und auch von warmen Decken oder Kleidungstücken profitieren, die dort ausgegeben werden. Verantwortlich für die Betreuung ist Doris Becker, stellvertretende Leiterin des Test- und Impfzentrums in dem Gebäude. Sie habe die Idee zusammen mit Leiter Paul Mair entwickelt, berichtet Becker. Die Öffnungszeiten decken sich mit denen des Testzentrums: täglich von 9 bis 16 Uhr. Mit dem Testzentrum-Betrieb sei das DRK vom Land bis vorerst Ende Februar 2023 beauftragt, somit seien die voraussichtlich kältesten Monate gesichert.

Die Resonanz seit dem ersten Öffnungstag am Samstag sei gut, sagt Becker: „Es hat sich schon rumgesprochen.“ Flugblätter zum Angebot habe sie unter anderem bei der Stadtverwaltung und bei deren Sozialer Anlaufstelle (SAS) am Festplatz hinterlegt. Ein positiver Aspekt sei auch, dass sich Testzentrum-Besucher interessiert zeigten und sich zum Spenden bereiterklärten. Möglich seien gut erhaltene Sachspenden, aber auch Bares im Spendenschwein, das das DRK für diesen Zweck in der Schnellteststelle aufgebaut hat. Ehrenamtliche aus den DRK-Kleiderläden seien auch beim Projekt „Wärme geben“ im Einsatz. Dieses kann laut Becker auch als eine Nachfolge der „Warmnachtsbäume“ am Adenauerpark verstanden werden, die in früheren Jahren Spenden für Obdachlose ermöglichten.