Die Sparkasse Vorderpfalz verkürzt auch in einigen Speyerer Filialen von 15. Juli bis 6. September ihre Öffnungszeiten. Wie das Geldinstitut mitteilt, gelten unter anderem in den Geschäftsstellen Speyer-Nord, Im Erlich und in Dudenhofen angepasste Sommer-Öffnungszeiten. So hat die Geschäftsstelle in Nord etwa vorübergehend nur dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und dazu dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im Erlich und in Dudenhofen ist jeden Montag (9 bis 12 Uhr, 14 bis 16), Mittwoch (9 bis 12 Uhr) und Donnerstag (9 bis 12, 14 bis 18 Uhr) offen. An den übrigen Wochentagen anders als außerhalb der Sommer-Öffnungszeiten geschlossen. Die Hauptgeschäftsstelle in Speyer ist laut Sparkassen-Mitteilung nicht betroffen. Auch Beratungen seien in allen Geschäftsstellen nach Terminvereinbarung weiterhin von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, möglich.