Aufklärung nach Fäll- und Rodungsarbeiten der Bahn im Kämmerergebiet fordert die Wählergruppe Unabhängig für Speyer (UfS).

„Die vorgenommenen Rodungen wirken sich nicht nur negativ auf den unnötigerweise entfernten Lebensraum für Kleintiere aus, sondern vermindern den Lärmschutz“, schreibt UfS-Vorsitzende Rosemarie Keller-Mehlem in einer Stellungnahme zur RHEINPFALZ-Berichterstattung über die Maßnahme. Aus UfS-Sicht seien die Schäden auf der Seite der Hirschstraße „völlig unverhältnismäßig“: Dort seien etwa 35 größere und zirka 70 kleinere Bäume gefällt worden.

Unverständlich sei, dass im direkt an die Schienen angrenzenden Bereich nur sehr wenig unternommen, aber angrenzend an die Hirschstraße massiv Bäume gefällt worden seien. „Zudem hätte die Strauch- und Bodenvegetation, die zum Lärm-, Sicht- und Klimaschutz beiträgt, erhalten werden können“, so die UfS. Auch der Einsatz von Baumkletterern hätte die Schäden minimiert. Die Lokalpolitiker fordern nun von der Stadtverwaltung, die gegenüber der RHEINPFALZ selbst Arbeiten „über das vorher abgestimmte Maß“ beklagte, Aufklärung: Sie wollen genau wissen, was genehmigt war, welche Reaktion gegenüber der Bahn geplant sei und ob Schadenersatz verlangt werde.