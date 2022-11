Der Neubau des Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäudes der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz an der Oberen Langgasse in Speyer liegt im Zeit- und Kostenplan. Der Ergänzungsbau könne im Mai oder Juni 2023 bezogen werden. Das teilte das Kreditinstitut jetzt im Zusammenhang mit dem Richtfest mit. Vorstandssprecher Rudolf Müller geht auch davon aus, das Zehn-Millionen-Euro-Budget einhalten zu können. In das Gebäude sollen rund 50 Arbeitsplätze einziehen, teilweise vom bisherigen VVR-Standort in Lambsheim. Gut erkennbar sind nach den mehr als einjährigen Arbeiten auch schon Dachterrasse und -pavillon, denen für künftige Veranstaltungen der VVR Bank eine große Bedeutung zukommen soll.