Nicht gerade glücklich mit einem Busknotenpunkt quasi vor ihrer Tür in der Bahnhofstraße wäre die Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz. Sie hat an der Adresse den Sitz ihrer Zentrale. Das hat der Vorstandssprecher der Bank, Rudolf Müller, am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ gesagt.

In der laufenden Diskussion um die Neugestaltung des Postplatzes wird darüber nachgedacht, den jetzigen Knotenpunkt von dort in die Bahnhofstraße an die dort bereits vorhandenen Bushaltestellen auf beiden Seiten der Straße zu verlegen. Der Postplatz soll verkehrsärmer werden.

„Die Bahnhofstraße weist eine so hohe Verkehrsdichte auf. Wir beobachten das den ganzen Tag. Ich habe dort schon einige Unfälle gesehen von hier oben“, beschreibt Müller die Situation aus seiner Warte.

Hinzu kämen Rückstaus von den Ampeln in der Bahnhofstraße, immer wieder hielten auch Autos an, die in den Parkplatz der Volksbank einbiegen wollten. Mehr haltende Busse und mehr Umsteiger könnten noch mehr Gefahrensituationen heraufbeschwören. Passagiere liefen durchaus mal vor und mal hinter dem Bus auf die Straße.

Intervenieren wolle er wegen der Überlegungen nicht bei der Stadt, so Müller. „Sie hat uns das auch noch gar nicht offiziell mitgeteilt“, betont er. „ Ich weiß das bisher alles nur aus Ihrer Zeitung.“