Winfried Szkutnik (65), Vorstandsmitglied der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz (Speyer) ist in den Ruhestand verabschiedet worden. „44 Jahre Genossenschaftsbanker, davon 13 Jahre im Vorstand“, würdigt sein Arbeitgeber den Mutterstadter, der in Speyer im Dombauverein stark engagiert ist. Bei der VR-Bank war er in den Bereichen Qualitätssicherung, Organisation und IT Chef von mehr als 250 Mitarbeitern. Er begann seine Laufbahn 1971 mit einer Ausbildung bei der Sparkasse Annweiler-Bergzabern. Vorstandsmitglied wurde er 2007 bei der Raiffeisenbank Schifferstadt, die 2011 mit der Speyerer Volksbank fusionierte. Sein Posten wird nicht nachbesetzt, der Vorstand des Kreditinstituts wird verkleinert.