Für knapp 10 Millionen Euro will die Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz ab Sommer an der Oberen Langgasse ein zusätzliches Verwaltungsgebäude errichten (wir berichteten). Dafür beginnt in den nächsten Tagen die Rodung der dortigen Pflanzflächen, teilt das Kreditinstitut mit. Diese sollen vor der Vegetationsperiode erfolgen. „Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die Außenanlage des Verwaltungsgebäudes dann mit Ersatzpflanzungen neu begrünt werden“, heißt es. Das Gebäude soll 70 bis 80 Arbeitsplätze der zuletzt durch Fusionen gewachsenen Bank aufnehmen.