Bisher war der Sommer als Baubeginn für das neue Verwaltungsgebäude der VR-Bank Kur- und Rheinpfalz an der Oberen Langgasse in Speyer vorgesehen. Jetzt präzisiert der Bauherr: „Wenn alles gut geht, starten wir im September“, teilte Sprecher Andreas Schünhof auf Anfrage mit. Die Bodenuntersuchungen seien fertig, die Werkplanung der ADS-Architekten stehe kurz vor ihrem Abschluss, die Ausschreibung für den Rohbau werde vorbereitet. 10 Millionen Euro soll das Projekt auf bisheriger Parkplatzfläche kosten und 70 bis 80 Arbeitsplätze der wachsenden Bank plus Tagungsräume und Dachterrasse beheimaten. Die nächste Fusion der VR-Bank soll in der Vertreterversammlung am Montag, 26. Juli, in Neustadt ermöglicht werden: Es geht um die Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Freinsheim.