Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats der auch in Speyer ansässigen VR Bank Kur- und Rheinpfalz. Wie das Geldinstitut mitteilt, hat der bisherige Vorsitzende Jürgen Kappenstein sein Amt bei der konstituierenden Sitzung niedergelegt. Das langjährige Aufsichtsratsmitglied habe mitgeteilt, „dass er aus persönlichen Gründen den Ansprüchen an dieses verantwortungsvolle Amt nicht mehr gerecht werden kann“, heißt es. Der frühere Ketscher Bürgermeister Kappenstein wurde 1996 in den Aufsichtsrat der damaligen Volksbank Ketsch gewählt und war somit fast 28 Jahre in dem Gremium aktiv. Von 1997 bis 2001 habe er an zahlreichen Fusionen mitgewirkt. Im Jahr 2000 sei er zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden, 2019 zum Vorsitzenden. „All die Jahre hatte sich Herr Kappenstein immer gerne und mit hohem Engagement in sein Amt als Aufsichtsrat und als dessen Vorsitzenden eingebracht“, würdigt die Volksbank. Zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wurde in der Sitzung demnach die bisherige Stellvertreterin Sonja Merkel aus Kleinniedesheim gewählt.