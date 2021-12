Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz wandelt ihre Filiale in Speyer-West in eine Selbstbedienungsfiliale um. Das teilte das Kreditinstitut auf Anfrage mit. Der Schalterbetrieb werde am Mittwoch, 15. Dezember, eingestellt. Die Bank begründet ihren Schritt mit einem veränderten Nutzungsverhalten der Kunden. Das Besucheraufkommen in den Räumen Im Erlich 56 sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Deshalb sei die Filiale zuletzt nur noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet gewesen.

„Während die klassische Serviceleistung am Schalter wie Überweisung mittlerweile größtenteils online oder über unsere SB-Geräte in Anspruch genommen wird, steigen gleichzeitig die Anforderungen an eine qualifizierte Beratung“, sagt Rudolf Müller, Vorstandssprecher der VR Bank. Eine persönliche Beratung von Kunden werde es weiterhin in der Hauptstelle der Bank in der Bahnhofsstraße geben. Die Filiale in Speyer-West sei von 15. Dezember bis 31. März komplett geschlossen und stehe danach als SB-Standort zur Verfügung. Laut Eigentümer der Räumlichkeiten, der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer, sollen die Räume der dann ehemaligen Bankfiliale als orthopädische Praxis und als Studio für Physiotherapie genutzt werden. Weitere Änderungen im Filialnetz seien aktuell nicht bekannt, teilt ein VR-Bank-Sprecher auf Anfrage mit.