„Creatio“ (Schöpfung) steht über den Internationalen Musiktage Dom zu Speyer, die im Herbst ein hochkarätiges Konzertprogramm im Dom und der Stadthalle bringen.

Zum festlichen Auftakt gibt es am Samstag, 19. September, eine erfreuliche Wiederbegegnung. Der Westminster Cathedral Choir aus Londons katholischer Kathedrale zählt zu den bedeutendsten Knabenchören der Welt und gastiert nach seinem grandiosen Konzert im September 2022 nun wieder bei den Musiktagen. Das Ensemble, das seit 1903 die musikalische Tradition der Londoner Kathedrale prägt und bis heute täglich Liturgie gestaltet, ist nur selten außerhalb seiner Heimat zu erleben. Unter der Leitung von Simon Johnson eröffnet der Chor das Festival mit dem Programm „Spiritus Domini“.

Peter Tilling Foto: Dieab

Ein besonderer Akzent liegt auf der Reihe „ Bach zur Nacht“. Am 23. September erklingt auf dem Königschor ein innovatives Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach in überraschenden Bearbeitungen für Streicher, Orgel und Hackbrett präsentiert. Diese ungewöhnliche Klangkombination eröffnet neue Perspektiven auf das vertraute Repertoire. Jürgen Banholzer, Orgel und Leitung, Margit Übellacker, Hackbrett, und ein Streicherensemble musizieren.

Die Reihe findet ihre Fortsetzung am 30. September mit zwei festlichen Pfingstkantaten Bachs („Erschallet, ihr Lieder“, BWV 172, und „O ewiges Feuer“, BWV 34), interpretiert von der Capella Spirensis und dem Barockensemble L’arpa festante unter der Leitung von Markus Melchiori. Das ist dann gleichsam die Fortsetzung des Konzerts mit Oster- und Himmelfahrtsoratorium.

Bach zur Nacht 2025. Foto: Landry

Im Rahmen der Festivalreihe steht am 26. September das Spannungsfeld von Tradition und Gegenwart im Mittelpunkt. Das Requiem von Tomás Luis de Victoria begegnet einer Uraufführung von Peter Tilling. In diesem eindrucksvollen Dialog wird Musik als fortwährender schöpferischer Prozess erlebbar, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Resonanz bringt. Es musizieren das ensemble risonanze erranti unter Peter Tilling und die Capella Spirensis unter Markus Melchiori.

Der Astrophysiker, Naturphilosoph und Journalist Harald Lesch kommt zu einem besonderen Abend. Foto: ZDF

Ein außergewöhnliches Crossover-Projekt erwartet das Publikum am 2. Oktober in der Stadthalle Speyer: Harald Lesch verbindet gemeinsam mit dem Merlin Ensemble Wien Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit einer wissenschaftlichen Erzählung über Klimawandel und Erdgeschichte – eine faszinierende Reise zwischen Musik, Wissenschaft und Gegenwart.

Das Abschlusskonzert 2025 im Dom mit Mendelssohn »Elias«. Foto: Landry

Den Abschluss bildet am 3. Oktober Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Mit renommierten Solisten sowie den Chören des Doms zu Speyer entfaltet sich eines der bedeutendsten Werke der Oratorienliteratur in eindrucksvoller Besetzung unter der Leitung von Joachim Weller. Wieder spielt L’arpa festante. Die Sopranpartie singt Annemarie Pfahler, die schon oft mit der Dommusik auftrat und derzeit im Solistenensemble des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München Furore macht.

Info

Vorverkauf ab sofort über alle Reservix-Vorverkaufsstellen auch online unter www.reservix.de, www.rheinpfalz.de/ticket sowie in der Dom-Info.

www.dommusik-speyer.de