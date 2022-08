Wie bekomme ich Familie und Beruf besser unter einen Hut? Auf diese Frage will die Agentur für Arbeit Ludwigshafen, zu der auch der Geschäftsbezirk Speyer gehört, in einer digitalen Aktionswoche Antwort geben. Was Teilnehmer ab 19. September erwartet.

Am Anfang steht die Jobsuche – so auch bei der Aktionswoche „Familie und Beruf“, die die Agentur für Arbeit Ludwigshafen ab Montag, 19. September, digital anbietet. In insgesamt fünf Vorträgen, die jeweils um 9 Uhr beginnen und zwei Stunden dauern, soll das Thema aus verschiedenen Perspektiven angegangen werden. Am 19. September heißt es deshalb: „Agieren statt reagieren“. Die Teilnehmer erhalten laut einer Pressemitteilung hier eine Anleitung, wie Angebote der Agentur für Arbeit dabei unterstützen können, den passenden Arbeitsplatz zu finden.

Am Dienstag, 20. September, geht es weiter mit „Haltung zeigen – souverän kommunizieren und reagieren“. In diesem Vortrag werden Methoden vorgestellt, mit denen ein selbstbewusstes Auftreten im Vorstellungsgespräch und Berufsleben gelingen soll. Das Thema „New Work – Digitale Arbeitswelt“ und die Frage, wie man den digitalen Wandel aktiv mitgestalten und dabei die eigenen Interessen einbringen kann, stehen am Mittwoch, 21. September, auf dem Vortragsprogramm.

Die Mischung macht’s

Am Donnerstag, 22. September, geht es mit dem Vortrag „Veränderungsprozesse positiv gestalten – Von der Idee zum Erfolg“ weiter. Er fokussiert sich laut der Ankündigung darauf, zu erläutern, wie man Bewährtes behalten, jedoch auch positiv und zielorientiert Veränderungen gestalten kann.

Thema des fünften Vortrags am Freitag, 23. September, ist „Mental Load – Mentale Belastung: Folgen und Auswege“. Es geht um die mentale Last täglicher Aufgaben. Gezeigt werden sollen Auswege, um Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit gut bewältigen zu können.

Wer sich für einen oder mehrere Vorträge interessiert, kann sich für das kostenlose Angebot per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de oder unter www.arbeitsagentur.de anmelden.