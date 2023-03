Susan Marti aus Bern ist am Donnerstag, 30. März zu Gast im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Sie hält im Rahmen der aktuellen Habsburgerschau einen Vortrag, der sich zwei bedeutenden Frauen widmet: Elisabeth von Görz-Tirol und Agnes von Ungarn.Unter dem Titel „Ein Mord, ein Kloster und zwei Königinnen. Das habsburgische Kloster Königsfelden im Spiegel seiner Ausstattung“ wird das Publikum spannende Einblicke in die Welt der frühem Habsburger erhalten. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Susan Marti ist Kuratorin für Mittelalter, Grafiken und Skulpturen am Bernischen Historischen Museum und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern.

Die Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter“ ist bis zum 16. April zu sehen, wegen Ferien und Feiertag nun täglich von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter www.habsburger-ausstellung.de.