Zu einem weiteren Teil der Veranstaltungsreihe „Demokratie von unten – argumentieren, kommunizieren, handeln“ lädt der Verein „Inspeyered“ am Dienstag, 4. Juni, 19 Uhr, in das Media-Tor auf der Maximilianstraße ein. Diesmal halte die Autorin und Journalistin Dana Buchzik einen Vortrag zum Thema „Nach Rechts – Warum Menschen sich radikalisieren und wie wir sie zurückholen“, heißt es in der Ankündigung. Darin erkläre sie, wie Radikalisierung abläuft, woran man sie erkennt und wie man mit Betroffenen in Beziehung bleibt. Die Veranstaltung könne vor Ort im Media-Tor oder über die Plattform Zoom am Computer mitverfolgt werden. Im Anschluss sei Gelegenheit für Diskussion und Fragen sowie gemeinsamen Austausch. Die Teilnahme ist kostenlos, heißt es weiter. Snacks, Getränke und Spendenhut stehen bereit. Die Anmeldung für diese und alle weiteren Veranstaltungen ist unter www.inspeyered.de/demokratievonunten möglich. Dort erhalten Interessierte auch den Zoom-Link. Der Vortrag war bereits für März angesetzt, damals jedoch krankheitsbedingt ausgefallen.