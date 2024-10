Der Speyerer Ehrenbürger und Betriebswirtschaftsprofessor Peter Eichhorn referiert über „Die Entwicklung Chinas“. Er hält diesen Vortrag im Auftrag der Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft (JJBG) am Donnerstag, 17. Oktober, 18 Uhr, im Historischen Ratssaal Speyer. Anmeldungen dafür sind unter E-Mail veranstaltung@johann-joachim-becher.de erforderlich. Angekündigt ist ein Überblick über Kultur, Politik und Wirtschaft des Landes, das 27 Mal so groß wie Deutschland ist. Der Referent werde sich jedoch nicht zu Fragen des Kopierens von im Westen entwickelten Produktionsmethoden und Produkten, zur Ein-Kind-Politik, zur Energieverschwendung und Naturvereinnahmung, zum Ausbau der Seidenstraße, zum Problem der Insel Taiwan und zu den Investitionen der BASF in China äußern.