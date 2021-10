„Der Dom zu Speyer und seine tausend Jahre. Vom Nutzen einer Kathedrale für die Sehnsüchte der Menschen“ ist der Titel des Vortrags von Bernd Schneidmüller am 3. November um 18 Uhr im Dom. Der Dom zu Speyer gilt heute Symbol für die europäische Verbundenheit aus langen Gemeinsamkeiten in Religion und Kultur. Wie wenig selbstverständlich dieser Geist von Frieden und Gemeinschaft ist, zeigen Blicke zurück in die Geschichte.

Vor einem Jahrhundert feierten die Menschen ihren Dom als Monument deutscher Größe und als nationales Bollwerk gegen Frankreich. Und im Mittelalter holten sich die Erbauer die Welt des Neuen Testaments in ihre Kathedrale hinein und versicherten sich des besonderen Schutzes der Muttergottes als Königin aller Heiligen. So verwandelten sich das Begreifen und das Benutzen des Doms seit tausend Jahren mit den Sehnsüchten der Menschen. Der Vortrag nimmt dieses sich wandelnde Bild zum Anlass, um über die produktive oder zerstörerische Wirkung von Nation oder Nationalismus und über den Segen europäischer Verbundenheit für den Frieden unter den Völkern nachzudenken. So wird die Geschichte des Doms zum Denkanstoß für unsere Gegenwart und Zukunft.

Bernd Schneidmüller ist Seniorprofessor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg und Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Seit 20 Jahren gehört er dem Kuratorium der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer an. Der Vortrag findet statt im Rahmen der Jahrestagung der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende zugunsten der Stiftung wird erbeten. Namentliche Anmeldung bis zum 27. Oktober per E-Mail unter infostiftung@bistum-speyer.de oder telefonisch unter 06232 102-397. Für den Einlass gilt: Ein Impf- oder Genesenennachweis ist vorzulegen.rg