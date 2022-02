Zum Thema „Russland und der Westen - mögliche Auswege aus der Konfrontation“ referiert auf Einladung des Bistums Speyer am Mittwoch, 16. Februar, 19.30 bis 21 Uhr, der Journalist Andreas Zumach. Vor dem Hintergrund des aktuellen Aufmarschs russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine geht es unter anderem um Fragen wie: Welche Schritte in Richtung eines guten Verhältnisses zwischen Deutschland und Russland können Politik und Zivilgesellschaft jetzt gehen? Um Anmeldung zur Online-Veranstaltung wird gebeten. Per E-Mail an keb@bistum-speyer.de.