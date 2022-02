Am kommenden Donnerstag, 17. Februar, hält Susanne Foitzik, Professorin von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, im Historischen Museum der Pfalz in Speyerb, einen Vortrag zum Thema „Weltmacht auf sechs Beinen – Vom Leben der Ameisen“ , der für Zuhörerinnen und Zuhörer ab acht Jahren geeignet ist. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und findet im glasüberdachten Innenhof statt. Als Zugangsvoraussetzung gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen) für alle ab zwölf Jahren und Maskenpflicht auch am Platz (ab sechs Jahren). Anmeldung bis spätestens um 14 Uhr am 17. Februar per Mail unter reservierung@museum.speyer.de. Der Eintritt ist frei.