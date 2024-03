Die deutsch-deutsche Geschichte bis zur Wiedervereinigung und die Zeit danach lassen die Lehrer Klaus Stenzel und Stefanie Wally nicht los. Sie spielen eine eigene Rolle in den Ereignissen. Sie sind Handelnde und berichten darüber in Stenzels Heimat Speyer.

Wally pflegte eine intensive Brieffreundschaft mit einem Mädchen aus der damaligen DDR. Sie entstand, weil ihre heute langjährige Freundin jenseits der Grenze den Luftballon samt anhängender Postkarte von ihr gefunden hatte. Der Brief zurück nach Karlsruhe, wo Wally mit ihren Eltern damals wohnte und den Ballon hatte steigen lassen, begründete den Austausch. Ihre Geschichte wurde zum Buch „Die Akte Luftballon“.

Der gebürtige Berliner Stenzel, seit vielen Jahren Lehrer für Deutsch und Sozialkunde am Pfalz-Kolleg in Speyer, hatte auf einen Leserbrief im „Neuen Deutschland“ nach einer Studienfahrt mit seiner Schulklasse in die DDR eine Antwort von einem Staatsanwalt aus Cottbus erhalten. Der daraus sich entwickelnde und über Jahre anhaltende Brief- und Mailwechsel wurde zur Basis zweier Bände mit dem Titel „Ost-West-Denkstrukturen“ mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Teilung besteht fort

Die Autoren wissen und spüren jeden Tag, dass die Teilung noch nicht überwunden ist. Sie wollen mit den Menschen darüber reden – unter anderem am Montag, 18. März, 19.30 Uhr, in der Villa Ecarius in Speyer. Der Abend ist überschrieben mit „Akte Denkstrukturen: Grenzen überwinden – Ins Gespräch kommen“. Auszüge aus den Büchern stehen im Mittelpunkt. Freiheit, Unterdrückung, Aufbruch im geteilten sowie im wiedervereinigten Deutschland sind Themen, mit denen sich die beiden Autoren auseinandersetzen. Ein Gespräch mit dem Publikum schließt sich an.

Termin

Montag, 18. März, 19.30 Uhr, Villa Ecarius, 5 Euro Gebühr, Anmeldung; www.vhs-speyer.de