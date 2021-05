Am Mittwoch, 19. Mai, um 18 Uhr lädt die Landeszentrale für politische Bildung im Rahmen ihres Halbjahresschwerpunkts „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ zum Online-Vortrag „Aus den SchUM-Städten ins östliche Europa. Wege der Aschkenasim im europäischen Mittelalter“ mit Privatdozent Tobias Weger ein.

Weger zeigt, wie Pogrome und Verfolgungen in diesen bedeutenden Zentren jüdischer Kultur und Geschichte des Mittelalters viele aschkenasische Juden aus dem Rheingebiet dazu brachten, ihre Heimat zu verlassen und ins östliche Europa, etwa in die Böhmischen Länder oder nach Polen, auszuwandern.

Tobias Weger studierte Geschichte und Volkskunde in München, nachdem er zuvor eine Ausbildung zum Übersetzer absolviert hatte. Auf seine Promotion an der Universität Oldenburg im Jahr 2005 folgte 2015 die Habilitation. Seit 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Uni München. Er beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte und kultur- und staatspolitischen Problemen von Zentraleuropa und Südosteuropa, mit der Wissenschaftsgeschichte der Südostforschung, mit Kirchen- und Religionsgeschichte, mit Migrations- sowie Mythen- und Symbolgeschichte.