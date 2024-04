Im Frühjahr jährt sich der Pfälzer Aufstand zum 175. Mal. Vor dem Hintergrund der Märzrevolution von 1848 hatten im Mai 1849 die Bürgerinnen und Bürger in der Pfalz für die Paulskirchenverfassung gestritten und für die Loslösung der Pfalz vom Königreich Bayern gekämpft. Am Mittwoch, 10. April, steht um 19 Uhr im Foyer des Landesbibliothekzentrums/Pfälzische Landesbibliothek (LBZ) das Gedenken an eine aktive Freiheitskämpferin in dieser Zeit im Mittelpunkt: Mathilde Hitzfeld. Sie gehört auch zu den „Starken Frauen in 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“, die in der aktuellen Ausstellung in der Landesbibliothek porträtiert werden. Die Kuratorin der Ausstellung und Leiterin des Ludwigshafener Stadtmuseum Regine Heilmann wird in das aufregende Leben dieser faszinierenden Frau einführen. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Hambach-Gesellschaft für historische Forschung und politische Bildung statt. Anna Mathilde Hitzfeld wurde am 1. September 1826 in Kirchheimbolanden geboren und starb 1905 in den USA. Sie wurde Mitbegründerin des „FrauenComites“ in Kirchheimbolande, das die Freiheitskämpfer während des Pfälzer Aufstands 1849 mit Kleider- und Nahrungsspenden versorgte. Sie trat als feurige Rednerin auf. Am 14. Juni 1849 war sie aktiv an den Barrikadenkämpfen gegen die preußischen Truppen im Kirchheimbolander Schlossgarten beteiligt. Nach der Niederlage der Aufständischen des Hochverrats angeklagt, konnte sie nach einer Amnestie 1850 in die USA auswandern. Der Vortrag beschäftigt sich mit dem sozialhistorischen Umfeld, in dem Mathilde Hitzfeld aufwuchs und den konkreten Ereignissen. Aus der Perspektive der älteren Feminismus und heutigen Geschlechterforschung möchte der Vortrag auch den Bogen zu vergleichbaren Ereignissen aus der Frauen-Geschichte vor dem Leben von Mathilde Hitzfeld schlagen. Der Eintritt ist frei.