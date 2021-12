Seit 800 Jahren gibt es den Franziskanerorden im nachmaligen Deutschland – der aus Speyer stammende Bruder Cäsarius gehörte zu den ersten Franziskaner-Minoriten der römisch-katholischen Kirche (Minoriten von lateinisch minor für „kleiner, geringer') und lebte in einem Kloster seiner Heimatstadt. Dort wirkte auch der nachmalige Heilige Julian von Speyer, ein Komponist und Dichter. Das Kloster bestand bis etwa 1797, als Speyer Teil der Französischen Republik wurde. An diesen Bettlerorden erinnern die Mönchsgasse und die Brudergasse nahe des Doms. „Der Franziskanerorden in Speyer“ lautet der am Montag, 6. Dezember, 19.30 Uhr, in der Villa Ecarius vorgesehene Vortrag der Kirchenhistorikerin und stellvertretenden Landesarchiv-Leiterin Gisela Fleckenstein.